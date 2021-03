Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 374 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3778 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+25 Fälle), Stand 11. März. Eine weitere Person ist an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 103.

Neu betroffene Einrichtungen: In der Realschule plus Lingenfeld gibt es einen positiven Fall. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Inzidenzahl ist gegenüber Mittwoch leicht gestiegen, sie liegt jetzt bei 91,5 (86,8).

Statistik

VG Hagenbach: 278 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/15 aktuell positiv Getestete/245 Genesene bzw. nicht mehr Positive/18 an oder mit Corona VerstorbeneWörth: 567/74/487/6

VG Kandel: 357/54/299/4

VG Jockgrim: 400/68/321/11

VG Rülzheim: 373/31/335/7

VG Bellheim: 434/16/390/28

Germersheim: 782/68/702/12

VG Lingenfeld: 587/48/522/17

Kreis GER: 3778/374/3301/103.