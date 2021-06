64 Menschen sind aktuell bestätigt an Corona erkrankt oder zeigen entsprechende Symptome, teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Die Gesamtzahl beläuft sich damit auf 5530 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Das sind drei mehr als am Vortag. In der Kita Lebensbaum in Lustadt gibt es einen neuen Fall. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Einrichtung wurde vom Träger vorübergehend komplett geschlossen.

Die Inzidenz, die Zahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz bei 17,8. Am Tag zuvor lag diese Zahl bei 20,2.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 378 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell infizierte Person/356 Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen/21 an oder mit Corona verstorbene Personen.

Wörth: 865/16/841/8

VG Kandel: 502/5/492/5

VG Jockgrim: 584/9/561/14

VG Rülzheim: 537/6/523/8

VG Bellheim: 652/2/622/28

Germersheim: 1221/14/1189/18

VG Lingenfeld: 791/11/757/23

Kreis GER: 5530/64/5341/125