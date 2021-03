Aktuell gibt es im Landkreis 491 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 4210 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 45 Fälle seit Freitag), Stand Montag. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 161,2. Neu betroffene Einrichtungen: Kindertagesstätte Villa Zauberwald in Rülzheim: Der per Schnelltest positiven Fall vom Freitag hat sich bestätigt. Alle Personen befinden sich in Quarantäne, die Kita ist geschlossen. In der Kita Johannes der Täufer in Germersheim gibt es mehrere positive Fälle, alle Gruppen befinden sich in Quarantäne. Kita Arche Noah in Germersheim: Es gibt einen positiven Fall, die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Kita Regenbogen in Rülzheim: Es gibt einen positiven Fall. Die Ermittlungen dauern an.

Statistik

VG Hagenbach: 312 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/34 aktuell positiv Getestete/259 Genesene/19 an oder mit Corona Verstorbene

Wörth: 612/56/550/6

VG Kandel: 395/46/344/5

VG Jockgrim: 448/67/370/11

VG Rülzheim: 414/48/358/8

VG Bellheim: 509/77/404/28

Germersheim: 887/110/762/15

VG Lingenfeld: 633/53/561/19

Kreis GER: 4210/491/3608/111.

