Von 124 am Montag über 86 am Mittwoch auf 75,2 am Freitag: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt inzwischen unter 100, eine Ende der „Bundesnotbremse “ ist damit in Sichtweite.

Sollte der Abwärtstrend von Dauer sein oder zumindest der Wert von 100 bis einschließlich Dienstag nicht überschritten werden, könnte am 13. Mai auch die Außengastronomie im Landkreis unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Neben den allgemeinen Schutzmaßnahmen und einem Hygienekonzept, das auf Verlangen vorgezeigt werden müsste, sowie dem Abstandsgebot zwischen den Gästen und den Tischen des Lokals, wären vor allen Dingen eine Vorausbuchung aber auch ein negativer Corona-Schelltest verpflichtend. Der Test dürfte dann nicht älter als 24 Stunden und von einer offiziellen Stelle durchgeführt und bestätigt worden sein. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Landesregelungen für „Private Zusammenkünfte“ – zwei Haushalte mit maximal fünf Personen – auch für den gemeinsamen Besuch im Biergarten gelten würden.

„Vorsichtiger Optimismus“ gilt laut Kreisverwaltung auch für die Betreiber von Fitnessstudios oder für sportlich engagierte Menschen. Wenn es die Entwicklung der Inzidenzwerte erlaubt, könnten ab Donnerstag zum Beispiel Fitnessstudios wieder ihre Pforten öffnen. Zudem wäre Individualsport in einer Kleingruppe, bei Beachtung der jeweiligen Kontaktbeschränkungen, möglich. Unter Anleitung eines Trainers dürften zudem Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ohne die Vorlage eines Tests im Freien ihr Training absolvieren. Die Verwaltung weist allerdings daraufhin, dass das Erfassen von Kontakten für alle Fälle obligatorisch wäre.

„Wie sich die Regeln genau gestalten, was möglich sein wird und was weiterhin verboten bleibt, all das werden wir der Öffentlichkeit vorstellen, sobald die Voraussetzungen dafür erfüllt sind“, kündigte Landrat Fritz Brechtel (CDU) an. Er appellierte an die Kreisbürger, sich weiter diszipliniert an die Regeln der Bundesnotbremse zu halten „und auch im privaten Umfeld äußerste Vorsicht und Wachsamkeit“ walten zu lassen.