Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Germersheim ist nach wie vor hoch. Die am Sonntag vom Landesuntersuchungsamt gemeldete Inzidenz (Infektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner) ist mit 221,7 die höchste in Rheinland-Pfalz. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner („Schutzwert“) gibt das Landesuntersuchungsamt für den Versorgungsbereich Rheinpfalz (Vorderpfalz, Südpfalz) mit 3,7 an.

Der Impfbus macht diese Woche im Kreis Germersheim Station. Er steht am Freitag, 12. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Bolzplatz neben dem Kindergarten in Freckenfeld, Raiffeisenstraße 5.