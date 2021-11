123 neue Corona-Fälle wurden seit Mittwoch gemeldet, teilte die Kreisverwaltung Germersheim am Donnerstag mit. Damit gelten aktuell im Kreis 1142 Menschen nachweislich positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie beläuft sich auf 8671 Infizierte. Laut Landesuntersuchungsamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 494,6 am Mittwoch leicht auf 495,3 am Donnerstag gesunken. Allerdings teilte die Kreisverwaltung ebenfalls am Donnerstag mit, dass es derzeit aufgrund der Arbeitsüberlastung kaum möglich sei, alle Daten schnell zu übermitteln.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 541 Infizierte seit Beginn der Pandemie/67 aktuell infizierte Personen/452 Genesene/22 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1269/181/1080/8

VG Kandel: 784/138/641/5

VG Jockgrim: 888/143/729/16

VG Rülzheim: 787/94/683/10

VG Bellheim: 985/124/833/28

Germersheim: 2150/247/1884/19

VG Lingenfeld: 1267/149/1095/23

Kreis GER: 8671/1143/7397/131