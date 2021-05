Von Freitag bis Montag sind dem Gesundheitsamt 41 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Germersheim betrug am Montag (14.10 Uhr) laut Landesuntersuchungsamt (LUA) 86,8. 291 Menschen sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Kreisverwaltung ändert ihre Meldeverhalten: Corona-Einzelfälle, die in Schulen, Kindertagesstätten, Senioreneinrichtungen oder sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen auftreten, werden künftig nicht mehr in der täglichen Fallzahlenmeldung der Behörde aufgeführt. Das gelte nicht für Hotspots oder größere Cluster, die „unter Umständen absehbar Auswirkungen auf ein größeres Umfeld haben“, heißt es.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 368 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/13 aktuell positiv Getestete/334 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene. Wörth: 825/68/749/8 VG Kandel: 483/18/460/5 VG Jockgrim: 562/46/502/14 VG Rülzheim: 517/21/488/8 VG Bellheim: 624/19/577/28 Germersheim: 1180/72/1090/18 VG Lingenfeld: 759/34/702/23 Kreis GER: 5318/291/4902/125