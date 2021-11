828 positive Fälle meldet das Gesundheitsamt am Freitagnachmittag für den Kreis Germersheim. Seit Donnerstag wurden 98 neue Fälle registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt die Inzidenzzahl für den Landkreis mit 353,4 an. „Die Zahlen bei den U-20-jährigen sind exorbitant“, teilt die Kreisverwaltung mit. Laut LUA liegt der Wert in dieser Altersgruppe bei 1488,4. Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU) fordern das Land auf, wieder zwei Schultests pro Woche einzuführen. „Engmaschiges Testen hilft uns, Infektionen schnell zu erkennen und die Ansteckungsketten zu unterbrechen.“ Zudem sollten Impfbusse direkt vor die Schulen kommen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 497 Infizierte seit Beginn der Pandemie/30 aktuell infizierte Personen/446 Genesene/21 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1185/126/1051/8

VG Kandel: 715/89/621/5

VG Jockgrim: 805/87/703/15

VG Rülzheim: 736/60/666/10

VG Bellheim: 934/122/784/28

Germersheim: 2049/195/1835/19

VG Lingenfeld: 1189/119/1047/23

Kreis GER: 8110/828/7153/129.