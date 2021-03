Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut dem Landesuntersuchungsamt nun bei 127,1. Am Dienstag lag sie bei 104,6. Die 7-Tages-Inzidenz gibt an, wie viele neu positiv Getestete es binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Menschen im Kreis gibt. Konsequenzen für die Öffnung von Geschäften und anderer Einrichtungen hat dies, wenn der Wert drei Tage in Folge über 100 liegt.

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 379 bestätigte positive Corona-Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3914 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Damit sind seit Dienstag 53 Menschen positiv mittels PCR-Test getestet worden, Stand Mittwochmittag. Leider ist eine Person an oder mit Covid-19 in der Verbandsgemeinde Lingenfeld verstorben. Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle damit auf 108.

Erneut ist eine Kindertagesstätte betroffen: Eine Person in der Kita Wirbelwind in Hatzenbühl wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Kreisverwaltung sind die Kontaktpersonen in Quarantäne.

Statistik

VG Hagenbach: 283 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/12 aktuell positiv Getestete/252 Genesene bzw. nicht mehr Positive/19 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 587/61/520/6

VG Kandel: 373/56/313/4

VG Jockgrim: 413/65/337/11

VG Rülzheim: 385/33/345/7

VG Bellheim: 452/30/394/28

Germersheim: 814/72/728/14

VG Lingenfeld: 607/50/538/19