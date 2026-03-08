78 Wohnungen möchte ein Unternehmen auf dem Grundstück zwischen Herren- und Moltkestraße bauen – kostengünstig, nachhaltig und schnell. Klingt gut. Aber es gibt Bedenken.

Nachverdichtung ist das Gebot der Stunde – auch in Wörth. Schon seit Jahren beraten die Gremien der Stadt über das zwischen Herrenstraße und Moltkestraße im Altort gelegene Areal. Derzeit befindet sich das Baugebiet in der Planaufstellung. Nun möchte die Süddeutsche-Sozial-Bau SSB AG (SSB) aus Korntal bei Stuttgart die noch freien Grundstücke von der Stadt erwerben, um dort 78 hochmoderne Sozialwohnungen zu bauen. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen präsentierten drei Vertreter des Unternehmens die Pläne. Sie stießen auf großes Interesse, aber auch auf Skepsis.

Wortgewaltig warb Uli Schumacher von der SSB für das Konzept. Die SSB sei ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlich tragfähiger Lösungen im Bereich bezahlbares Wohnen. Das Unternehmen realisiere energieautarke, nachhaltige und barrierefreie Sozialwohnungen. Insgesamt sollen in Wörth 10 Häuser gebaut werden mit einer Wohnfläche von 4500 Quadratmeter. Die Wohnungen sind zwischen knapp unter 50 und rund 75 Quadratmeter groß und für ein bis vier Personen gedacht. In der Regel baut die SSB Häuser mit zwei beziehungsweise drei bewohnbaren Stockwerken. Unterhalb der Hanns-Martin-Schleyer-Straße, die das Gebiet im Süden begrenzt, sollen zwei Häuser mit vier Wohngeschossen entstehen. Außerdem ist eine Photovoltaikwand als Lärmschutzwand vorgesehen. Ein Erdgeschoss im eigentlichen Sinn haben die Häuser nicht. Sie stehen auf Säulen, das jeweilige Erdgeschoss beherbergt Pkw-Parkplätze.

Mietpreis von 8 Euro pro Quadratmeter

Die Häuser haben Flachdächer, weil ausreichend Platz für PV-Anlagen gebraucht wird. Schließlich verspricht das Unternehmen klimaneutrale Quartiere mit einem autarken Energiekonzept inklusive Batteriespeicher und Wärmepumpe. Mehr als 20 Millionen Euro sollen in das Gelände zwischen Moltke- und Herrenstraße investiert werden. Da es sich um Sozialwohnungen handelt, wird der Bau vom Land gefördert. „Wir können einen Mietpreis von 8 Euro pro Quadratmeter anbieten“, so Schumacher. Ohne Förderung sei das nicht möglich.

„Wir bauen günstig, aber nicht billig“, betonte Schumacher. Die Häuser seien technologisch auf höchstem Niveau. Alle SSB-Häuser sehen identisch aus, sie sind nach einem festen Muster entworfen. Die Bauteile werden industriell vorgefertigt und vor Ort zusammengebaut. Das spare Geld, weil der Architekt nur ein Mal bezahlt werden müsse, so Schumacher: „Alle Teile passen zu allen Häusern.“ Innerhalbe einer Woche stehe die Hülle, es dauere maximal 5 Monate, bis ein Haus bezugsfertig sei. Sollte die SSB den Zuschlag bekommen, könnte noch in diesem Jahr das erste Haus stehen. Innerhalb von 15 Monaten sei alles fertig, versprach Schumacher.

„Haben uns etwas anderes vorgestellt“

So weit, so gut. „Das widerspricht so ziemlich allem, was wir damals für das Gebiet festgelegt haben“, sagte Stefan Kuhn (CDU). Er erinnerte daran, dass man sich auf Satteldächer verständigt haben. „Bei unserem Konzept ist es maßgebend, dass sich die Häuser mit Energie selbst versorgen können. Wir brauchen das Flachdach für die Photovoltaikanlage“, antwortete Schumacher.

„Wir haben uns städtebaulich etwas anderes vorgestellt, das entspricht nicht unseren Festlegungen“, kritisierte Jürgen Nelson (SPD). Der Altort sei der falsche Standort für so ein Projekt, am Ortsrand könne man sich so etwas vielleicht vorstellen. „Wir wollen den Charakter des Altorts bewahren“, betonte auch Günther Bähr (SPD).

Als man den Bebauungsplan auf den Weg gebracht habe, habe es keine Interessenten für die Grundstücke gegeben, sagte Bürgermeister Steffen Weiß (FWG). „Wir waren damals der Meinung, dass wir jederzeit in der Lage sein sollten, den Bebauungsplan anzupassen, falls ein Investor Interesse zeige.“ Es sei auch nicht so, „dass uns die Investoren die Bude einrennen“, so Weiß.

Weiterer Beratungsbedarf

Die Planungen seien noch ziemlich am Anfang, so Schumacher. Die SSB habe erst Ende Januar entschieden, dass sie ihr Konzept im Ausschuss vorstellen wolle. „Vielleicht können sie ja entscheiden, dass es grundsätzlich möglich wäre, dass wir hier bauen. Und danach gehen wir in die Detailplanung“, schlug Schumacher vor.

Eine Empfehlung für den Stadtrat, der letztlich die Entscheidung treffen muss, sprach der Ausschuss allerdings nicht aus. „Wir haben die Pläne heute zum ersten Mal gesehen, es gibt da schon noch Beratungsbedarf“, sagte Jürgen Weber (CDU). Die SSB solle mitteilen, wie flexibel sie in ihrer Planung sei, etwa bei der Dachform oder bei der Anzahl der Wohngeschosse. Man wolle dann im Vorfeld der Stadtratssitzungen in den Fraktionen noch einmal über die Pläne beraten, lautete Webers Vorschlag, dem der Ausschuss folgte.