Auf einem Gelände am Westheimer Weg in Schwegenheim will ein Investor Wohnraum schaffen. Um das Projekt realisieren zu können, muss ein Bebauungsplan her.

Das zwei Flurstücke umfassende, teilweise im Außenbereich liegende und mit einem Wohnhaus sowie einer landwirtschaftlichen Halle bebaute rund 4400 Quadratmeter große Grundstück befindet