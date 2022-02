Auch in diesem Jahr wird die Gemeinde am Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen. Dies beschloss der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.

Wie bereits mehrmals im Gemeinderat behandelt, beabsichtige die Ortsgemeinde Steinweiler die Entwicklung eines altersgerechten beziehungsweise Mehrgenerationen-Wohnprojektes im Bereich Hauptstraße 35/Rappengasse, so Ortsbürgermeister Michael Detzel (CDU). Zur Realisierung dieses Projektes werde derzeit bereits ein Konzept-Vergabeverfahren vorbereitet, welches die Ermittlung eines geeigneten Investors unter Wahrung der gemeindeeigenen Interessen und unter Einbeziehung der bereits ermittelten Vorstellungen der Bürger zum Ziel habe. In diesem Zusammenhang seien im Dezember 2021 auch Gespräche mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sowie der Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz, Pflegestrukturplanung, Bereich Senioren (Kreisverwaltung Germersheim) geführt worden. Dabei wurden beide Stellen auf die erneute Teilnahme am Projekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ aufmerksam gemacht, berichtete Detzel. Steinweiler habe bereits im Programmjahr 2017 teilgenommen. Eine Teilnahme koste die Gemeinde 2500 Euro.

Zwar sprach sich Nadine Sommer-Helck (SPD) gegen eine Teilnahme aus: Man habe schon einmal teilgenommen. Es bringe keine neuen Vorteile und Erkenntnisse. Und die Gemeinde solle lieber das Konzeptverfahren weiter vorantreiben. Aber, so argumentierte Stefanie Bohlender, das Projekt beinhalte auch Gespräche mit Dienstleistern und Investoren, „und das hatten wir noch nicht“. Die meisten Ratsmitglieder waren wohl ebenfalls dieser Meinung. Außerdem stehe diese Förderung nicht in Konkurrenz mit dem Konzeptverfahren und man sollte auf sie nicht verzichten.