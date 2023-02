Ein 32-jähriger Autofahrer erlitt am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr während des Ausparkens in der Rülzheimer Straße einen medizinischen Notfall. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr der Mann den Gehweg und touchierte eine Gartenmauer und einen Gartenzaun, bevor das Auto zum Stehen kam. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.