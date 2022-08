Die Landauer Polizei ermittelt im Fall eines Internetbetrugs, der Ende Juli, Anfang August in Lingenfeld stattgefunden haben soll. Wie die Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, habe ein 59 Jahre alter Mann auf eine Annonce im sozialen Netzwerk Facebook reagiert und dabei mehr als 30.000 Euro verloren. Der Täter hatte hohe Gewinne im Handel mit der Kryptowährung Bitcoins versprochen. „Man müsse lediglich hohe Geldbeträge an eine Bank in Irland überweisen“, heißt es im Polizeibericht über die Masche des Betrügers. Der 59-Jährige ging darauf ein, doch auf einen Gewinn wartete er vergeblich.