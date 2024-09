Der Obst- und Gartenbauverein Weingarten lädt zum Wiegen der „German Giant Vegetable Growers“ ein. Das internationale Wiegen von Kürbissen und anderen Riesengemüsen findet nach den Regeln des Weltverbands „Great Pumpkin Commonwealth“ statt. Es werden Kürbisse mit einem Gewicht von über 500 Kilo erwartet. Auf die schwersten Kürbisse warten Preisgelder von bis zu 350 Euro. Der Wettbewerb findet am Sonntag, 29. September, ab 12 Uhr auf dem Parkplatz an der Sportarena statt. Die Kürbisse können am Wettkampftag ab 10 Uhr oder nach Absprache am Samstag am Austragungsort angeliefert werden. Für die Kinder gibt es ein Kürbisschnitzen mit anschließender Prämierung. Außerdem können Zier- und Speisekürbisse direkt vom Erzeuger erworben werden. Passend dazu werden beim Mittagstisch unter anderem Kürbissuppe, Kürbissaumagen und Kürbisbratwurst serviert. Für Rückfragen steht Norbert Andres unter Telefon 06344 6193 bereit.