Am 24. und 25. April startet die zweite virtuelle „Spezi“ unter www.spezialradmesse.de. Nach der ersten erfolgreichen Messe 2020 mit rund 15.000 Besuchern präsentiert sich die Spezialradbranche wieder im corona-tauglichen Webformat.

Interessierte können ab dem 24. April die Spezi-Aussteller mit ihrem Spezialradprogramm besuchen und sich dort umschauen. Videos, Fotos und Informationen zeigen, was neu und spannend ist in der Spezialradbranche. Außerdem: Die ersten Kandidaten für den Spezi-Erfinderwettbewerb 2022 stellen sich vor.

Reale Messe noch nicht möglich

Der geplante Termin am 18. und 19. September für die reale 25. Internationale Spezialradmesse in Germersheim wird ausfallen. „Die Unwägbarkeiten sind einfach zu groß“, so Messeveranstalter Hardy Siebecke. „Wir müssten jetzt bereits in die Planung gehen, dabei wissen wir nicht, ob und in welcher Form Veranstaltungen mit Tausenden Besuchern im Herbst überhaupt möglich sein werden. Wir wollten unser 25-jähriges Jubiläum vor Ort nachfeiern, das müssen wir nun leider auf 2022 verschieben.“

Jubiläum wird erst nächstes Jahr gefeiert

Die 25. Internationale Spezialradmesse, die 2022 am 30. April und 1. Mai stattfinden wird, ist weltweit die größte Messe für Liegeräder und Velomobile sowie ein Marktplatz für Fahrradinnovationen, unter anderem dank des erfolgreichen Spezi-Erfinderwettbewerbs.

Über 130 Aussteller kommen jedes Jahr nach Germersheim, jeder vierte davon aus dem Ausland. Rund 10.000 Besucher sind normalerweise zu Gast auf der etwas anderen Fahrradmesse. Auf mehreren Probeparcours – darunter eine weitläufige Teststrecke für Pedelecs und Spezialräder mit Zusatzantrieb – können fast alle Fahrzeuge getestet werden. Normalerweise.

