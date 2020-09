„Zusammen leben, zusammen wachsen“ bei der bundesweiten Interkulturellen Woche (IKW) und vom 27. September bis 31. Oktober auch im Landkreis Germersheim. Das Netzwerk Integration sowie zahlreiche Vereine, Schulen, Ehrenamtliche und sonstige Akteure haben 25 Veranstaltungen für die Interkulturelle Woche in den Städten und Verbandsgemeinden des Landkreises auf die Beine gestellt – auch virtuell.

Auftakt: Begegnungsfest

Zum Auftakt gibt es am Sonntag, 27. September, ab 14 Uhr ein Begegnungsfest mit internationalen Kulturschaffenden, dieses findet wegen des angekündigten Regenwetters in der Aula der Berufsschule statt.

Mit „Interkultur Live-Outside: Picknick-Konzert mit Tribubu“ erwartet die Besucher am Sonntag, 4. Oktober, ab 11 Uhr eine Fusion von Rumba, Folk, Blues und afrikanischem Beat, mit weiteren Beiträgen verschiedener Kulturen, sowie Falafelwaffeln im Stadtpark Fronte Lamotte in Germersheim.

Freundeskreis Asyl

Erstmals vertreten ist auch der Freundeskreis Asyl, Büro Südpfalz mit einem Aktionstag „Migrantinnen für Interkulturellen Austausch – Begegnung durch gemeinsames Tun“ am Freitag, 2. Oktober. In der Bismarckstraße 6 in Germersheim gibt es Angebote wie das Internationale Frühstück (10.30 Uhr), Traumasensibles Yoga (13 Uhr), die Teilnahme am Yoga ist nach Anmeldung auch online möglich: Zoom ID84327788140; sowie der Workshop „Mund-Nasen-Schutz nähen (14 Uhr) und weiteren Einzelaktionen aus verschiedenen Ländern.

Die Beiräte für Migration und Integration des Landkreises Germersheim (BMI) und der Stadt Germersheim organisieren am Samstag, 3. Oktober, den Tag der offenen Moschee. Ab 18 Uhr gibt es Moscheeführungen in Kleingruppen, um 19.30 Uhr folgen Grußworte und ab 19.45 Uhr wird sich zu rechtsextremen Strukturen in der Südpfalz ausgetauscht.

Fahrrad-Sternfahrt

Gemeinsam mit der Stadt Kandel organisiert der BMI eine Fahrrad-Sternfahrt von Germersheim, Rülzheim, Kandel, Hagenbach und Wörth nach Jockgrim. Start in Germersheim ist um 10 Uhr am Europaplatz. Kontakt: Stefan Kapp/Olga Lenk, 0179 4294089, E-Mail: ikw@bmi-kreis-germersheim.de. In Rülzheim trifft man sich um 11 Uhr beim Parkplatz am Sportplatz, Ortsausgang Rülzheim nach Rheinzabern. Kontakt: Annette Krysmansky, 0160 94988023, E-Mail: a.c.krysmansky@web.de.Treffpunkt in Kandel ist um 11 Uhr am Bahnhof Kandel. Kontakt: Ursula Schmitt-Wagner, 0157 77919146, E-Mail: beirat-mi@vg-kandel.de. In Hagenbach wird um 11 Uhr vom Kirchenvorplatz St. Michael gestartet. Kontakt: Mario Daum, 0159 01966801, E-Mail: info@mario-daum.de. Teilnehmer aus und um Wörth treffen sich 11.30 Uhr am Parkplatz der Bienwaldhalle Kontakt: Metin Istanbullu, 0171 7608282. Ziel um 12 Uhr ist in Jockgrim der Parkplatz der TSG Jockgrim, Ludwigstraße 161. Dort gibt es ein Interkulturelles Picknick. Aufgrund der Hygienevorgaben wird darum gebeten, die Speisen dazu selbst mitzubringen.

Außerdem beteiligt sich der BMI an der Initiative der Landesregierung „Miteinander Gut Leben – Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze“ mit einer Fotokampagne und lädt alle Landkreisbewohner zum Mitmachen ein. Weitere Infos und die Teilnahmemodalitäten, E-Mail an: info@bmi-kreis-germersheim.de.

Info