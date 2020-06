Der Beirat für Migration und Integration spricht sich ausdrücklich dafür aus, die Interkulturelle Woche (IKW) in diesem Jahr im Kreis Germersheim stattfinden zu lassen. Dies beschloss der Beirat auf seiner zweiten öffentlichen Sitzung am Montag. „Ich freue mich, dass der ökumenische Vorbereitungsausschuss zur Interkulturellen Woche auf Bundesebene sich trotz der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie für die Interkulturelle Woche 2020 entschieden hat“, so der Vorsitzende des Beirates, Ziya Yüksel.

Somit ist der Weg frei für die Vorbereitung der IKW, die vom 27. September bis 4. Oktober stattfinden wird. Der Beirat forderte die Kreisverwaltung auf, die Organisation aufzunehmen. „Natürlich stehen Veranstalter aufgrund der Corona-Pandemie vor organisatorischen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz halten wir die Interkulturelle Woche, die nun seit mehreren Jahren im Landkreis Germersheim organisiert wird, gerade in diesen bewegten Zeiten für eine wichtige Einrichtung. Sie bietet Gelegenheit zum Austausch, setzt Zeichen und schafft Möglichkeiten für Begegnung“, fügt die stellvertretende Vorsitzende Dorothea Fuhr hinzu.

Die Interkulturelle Woche sei ein wichtiger Termin für die Kulturschaffenden der Region, die von den Auflagen durch die Corona-Pandemie mit am stärksten betroffen seien, hieß es im Ausschuss. Deshalb solle den Kulturschaffenden, die an der Interkulturellen Woche mitwirken, ein zusätzlicher Bonus gewährt und dadurch Anreize für ein umfangreicheres Kulturprogramm geschaffen werden. Der Beirat forderte die Kreisverwaltung auf, die Höhe eines solchen Bonus zu prüfen und die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.