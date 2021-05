Bis in Germersheim „Stolpersteine“ für das Gedenken an deportierte Juden verlegt werden, wird noch einige Zeit vergehen. So jedenfalls lässt sich die Diskussion interpretieren, die der Haupt- und Finanzausschuss auf Antrag aller Fraktionen am Mittwochabend führte. Deutlich wurde dabei aber auch, dass alle Fraktionen andere Vorstellungen vom Umgang mit dieser Form der Erinnerungskultur haben.

Dreh- und Angelpunkt der Diskussion war, dass man zu wenig darüber wisse, wie viele jüdische Bürger unter dem Naziregime deportiert worden seien. Einzige Quelle sei bisher das Buch „Germersheim im 20. Jahrhundert“, in dem der Autor die Namen der ins Konzentrationslager Gurs deportierten Bürger nennt. Peter Meyer (FWG) sagte, man müsse auch die Namen der Menschen ausfindig machen, die damals zwangsweise nach Klingenmünster gebracht wurden und dort gestorben seien.

Problematisch sei, so Bürgermeister Marcus Schaile (CDU), „dass nicht genau bekannt ist, wo diese Bürger in Germersheim wohnten“. Doch genau am ehemaligen Wohnort sollen die Gedenksteine in den Boden eingelassen werden. Die Hauptstraße, die oft als Wohnort genannt wurde, sei damals viel länger gewesen, auch die Königsstraße habe dazugehört, so Schaile. Und die Nummerierung der Häuser sei ziemlich durcheinander und unsystematisch gewesen.

Sie Vorschlag laute deshalb, die Oberstufe des Gymnasiums um entsprechende Facharbeiten zu bitten, damit man mehr Informationen über diese ehemaligen Mitbürger erhalte. Die Stadtverwaltung, wie mehrfach gefordert, könne diese Aufgabe nicht leisten. Der einzige Historiker im Haus sei für die Kindertagesstätten zuständig und aufgrund des neuen Kita-Gesetzes zur Genüge beschäftigt.

Sabine Schley (SPD) verglich die Situation mit „Stolperstein“-Aktivitäten in anderen Städten. Dort sei die Initiative jeweils von Vereinen ausgegangen oder es seien sogar eigens Fördervereine gegründet worden. Die öffentliche Hand unterstütze nur. Sie erinnerte daran, dass Debatten, wie sie jetzt geführt werden, ja Sinn der Sache seien, damit eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet und nicht einfach gepflastert wird.

Der Ausschuss empfiehlt letztlich, den Verein Interkultur, von dem der Anstoß zu dieser Debatte kam, bei seinen Bemühungen um „Stolpersteine“ zu unterstützen. Dabei, so zwischenzeitliche Anregungen, sollten aber auch andere Möglichkeiten des Gedenkens wie Stelen oder Tafeln nicht außer Acht gelassen werden.