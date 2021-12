Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit haben die Verbandsgemeinden Bellheim und Jockgrim sowie die Stadt Germersheim eine gemeinsame Vergabestelle eingerichtet. Damit sollen Beschaffungen effizient, ökonomisch, rechtsicher und einheitlich durchgeführt werden können. Zum 1. Oktober hat das dreiköpfige Team der zentralen Vergabestelle seine Arbeit in Räumen der Stadtverwaltung Germersheim aufgenommen. Zum Team gehören Leila Kneisler von der VG Jockgrim, Annabell Götz von der Stadt Germersheim sowie Yannik Gsell von der VG Bellheim. Die Rechtsgrundlagen des Vergaberechts werden zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Um entsprechendes Wissen aufzubauen, hat das Team der Vergabestelle in den ersten Monaten an Seminaren und Weiterbildungen teilgenommen, unter anderem am Intensivkurs Vergabemanager bei der Kommunalakademie in Boppard. Aktuell ist die Nutzung eines geeigneten Vergabemanagementsystems in Vorbereitung. Dadurch können die Vergabeverfahren vollumfänglich digital abgebildet werden. Ziel ist es, im Laufe des nächsten Jahres alle Vergabeverfahren der drei Partner mit einem Auftragswert größer 10.000 Euro netto über die zentrale Vergabestelle abzuwickeln.