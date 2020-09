Im Februar hatten Seniorenbeauftragte Esther Stadel und Martin Theodor vom Landauer Beratungszentrum Kobra in der Gemeinderatssitzung ihre Überlegungen für seniorengerechte Wohnangebote im Ort dargelegt. Anschließend sollte das Projekt „WohnPunkt RLP“ gemeinsam mit den Bürger weiter voran gebracht werden – dann kam die Corona-Bremse.

Vergangene Woche nun haben sich interessierte Bürger zur Bürgerinfo in der Schul- und Kulturhalle getroffen und die Interessensgemeinschaft „IG WohnPunkt Ottersheim“ ins Leben gerufen. Zu den Themenbereichen Wohnformen, Teilhabe Grundstück und Finanzierung will man sich an vier Terminen ( 30. September, 8., 15. und 22. Oktober, jeweils um 19 Uhr) im Bürgerhaus treffen und weiter beraten. „Die Finanzierung kriegen wir, ähnlich wie beim Haus am Eck, hin“, ist Ortsbürgermeister Gerald Job zuversichtlich. Einig ist man sich darin, dass, egal welches Modell am Ende umgesetzt wird, die Senioren mitten im Ort am Gemeinschaftsleben teilhaben sollen. „Man kann sich Verschiedenes überlegen. Zum Beispiel statt Essen auf Rädern, auf Rädern zum Essen“, sagt Job. Die Gemeinde verfüge zudem über zwei Grundstücke im Ort, deren Größe für ein Wohnprojekt passend wären. Kobra soll dafür noch den genaueren Wohnbedarf im Ort abfragen. Die Ergebnisse der Beratungen sollen dann im November dem Gemeinderat vorgestellt werden.