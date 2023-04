Beamten der Polizei Germersheim führten am Dienstagmorgen gleich zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. Autofahrer wurden im Zeitraum von 9 Uhr bis 10 Uhr sowohl in der Postgrabenstraße in Bellheim als auch in der Friedhofstraße in Rülzheim kontrolliert. Während bei den Kontrollen in Bellheim insgesamt acht Autofahrer zu schnell fuhren, verwarnten die Beamten in Rülzheim vier Raser.