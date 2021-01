Die vielen Rad- und Wanderwege ziehen gerade am Wochenende viele Naturfreunde in das Gebiet der „Insel Grün“ in Germersheim. Daher wurde am Sonntag Nachmittag von der Polizei das dortige Durchfahrtsverbot für Autos überwacht. Insgesamt ignorierten zehn Autofahrer das Verbot und wurden vor Ort verwarnt.