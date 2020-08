Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleinwagens, der in der Nacht zum Sonntag in Lingenfeld verunglückt ist. Wie die Polizei berichtet, verlor der Unbekannte gegen 2.40 Uhr an der Einmündung Germersheimer Straße/Kirchstraße die Kontrolle über das Auto. Es kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Hauswand einer Bäckerei, überschlug sich und brannte schließlich vollständig aus. Der Fahrer und die Insassen konnten sich den Beamten zufolge aus dem Fahrzeug befreien, sie seien zu Fuß in Richtung Kirchstraße geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen und Hinweisgeber sollen sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.