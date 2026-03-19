Lärm und Abgase plagen Menschen. Immer mehr Kommunen fordern deshalb innerorts Tempo 30. In Weingarten gilt es nun – teilweise aber nur temporär.

Geschwindigkeitsbegrenzungen für Gemeindestraßen zu beschließen, ist für Kommunen kein Problem. Bei Landesstraßen, die durchs Dorf führen, sieht das aber anders aus: Da hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) das Sagen.

Bereits seit vielen Jahren wünscht sich Weingarten ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Ein 2019 mit dem Ziel erstelltes Lärmgutachten, dadurch eventuell Tempo-30-Zonen ausweisen zu können, führte nicht zum erhofften Ergebnis. Eine Wiederholung Ende 2024 führte dann aber doch zum Erfolg, weil sich die Grenzwerte zwischenzeitlich geändert hatten. Im August 2025 hatte Michael Kolesnikow, der Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Lingenfeld, den Ortsgemeinderat darüber informiert, dass nun Tempo 30 ganztägig angeordnet werden könne auf der Hauptstraße, von der Hausnummer 2 bis zur Schlossgasse. Zudem seien temporäre Tempolimits von 30 Stundenkilometern in der Zeit von 22 und 6 Uhr in der Hauptstraße zwischen Schloss- und Bildgasse sowie in der Schlossgasse selbst möglich.

Erste Erfahrungen

Vor Kurzem wurden die Schilder installiert: „Die Anordnung hat länger gedauert. Doch nun ist die lange erwartete Geschwindigkeitslimitierung umgesetzt. Ich bin froh, dass die Schilder stehen“, gesteht Ortsbürgermeister Stefan Becker (CDU). Und betont, dass die Begrenzung vor allem dem Lärmschutz und der Verkehrssicherheit diene. „Alle Verkehrsteilnehmer sind nicht zuletzt aus Gründen der Rücksichtnahme angehalten, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu respektieren“, fordert er.

Wie seine ersten Erfahrungen sind? „Ich nehme wahr, dass sich viele motorisierte Verkehrsteilnehmer daran halten, leider aber nicht jeder“, sagt Becker. „Notorische Raser“ gebe es auch weiterhin.