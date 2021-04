Ein 53-jähriger Mann fuhr am Freitagabend gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße In der kleinen Au in Germersheim, stürzte und verletzte sich leicht. Die Polizisten stellten einen Atemalkoholwert von 2,83 Promille fest und nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Anschließend wurde der Mann zunächst wieder auf freien Fuß gelassen. Keine drei Stunden später befand er sich allerdings wieder im Polizeigewahrsam: Er war bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Mainzer Straße erwischt worden.