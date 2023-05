In der Karlsruher Kaiserstraße und den angrenzenden Straßen tummeln sich wieder mehr Fußgänger, zumindest an Samstagen.

Die jüngst ausgewerteten Erhebungen zur Anzahl der in der City verkehrenden Fußgänger sind für das vergangene Jahr 2022 vielversprechend. Nach Einschränkungen durch Corona zeigten sich deutliche Erholungstendenzen, so die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung. Das Jahr 2022 markierte das erste Zähljahr seit Inbetriebnahme der U-Strab, auch waren kaum noch coronabedingte Einschränkungen vorhanden. Im Gegensatz zu den Samstagen stagnieren die Zahlen an den Donnerstagen auf dem Niveau der Corona-Jahre 2020 und 2021. Die Ergebnisse lassen laut Stadt sich auch mit dem anhaltenden Trend zum Home-Office erklären. Wenige Beschäftigte und damit auch weniger Kunden kommen in die Innenstadt.

Vergleiche auf Basis der Zählerresultate der Firma „Highstreet“ zeigten, dass neben Karlsruhe auch Heidelberg und Mannheim nach Corona wieder Steigerungen der Fußgängerbewegungen verzeichnen, während dies in Stuttgart und Freiburg bisher nicht der Fall sei. Die Zählungen finden laut Mitteilung seit vielen Jahren im gleichen Modus statt, um Zeitreihen bilden zu können. Gezählt wird im Mai sowie im Oktober jeweils an einem Donnerstag – als Referenz für die Wochentage – sowie an einem Samstag als Haupteinkaufstag.