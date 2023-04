Nach den positiven Erfahrungen aus den Vorjahren wird es in den warmen Frühjahrs- und Sommermonate eine verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungsamt in und um die Bruchsaler Innenstadt geben. Das teilen die Behörden nun mit. Demnach treffen sich vornehmlich in den Abendstunden Jugendgruppen und junge Erwachsene in der Innenstadt, den umliegenden Parks und Grünflächen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Beschwerden aus der Bevölkerung unter anderem wegen Ruhestörungen und hinterlassenem Müll. Das Ziel der Einsatzmaßnahmen „Sichere Innenstadt Bruchsal“ ist vor allem die Verhinderung solcher Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum. Nicht zuletzt soll damit auch das Sicherheitsgefühl gefördert werden.

Mit Blick auf die erzielten Erfolge der letzten Jahre sowie der positiven Resonanz werden die Präsenzstreifen mit Unterstützung des Ordnungsamts auch in diesem Jahr von Ende April bis voraussichtlich Ende Oktober durchgeführt. Der Fokus liegt nicht nur auf der Innenstadt. Auch die umliegenden Stadtteile und Gemeinden werden eingebunden.