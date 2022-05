In der Schlossstraße in Germersheim ist am Samstag kurz vor 21 Uhr aufgefallen, dass die Tür eines Stromkastens geöffnet war. Beim genauen Hinschauen entdeckten die Polizisten vereinzelt gelöste und abgerissene Kabelverbindungen. Der Stromversorger wurde informiert, der die Beschädigungen reparierte, teilte die Polizei mit.