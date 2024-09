Am Inklusions-Schnupper-Klettersonntag können sich Menschen mit und ohne Behinderung im Klettern ausprobieren und gemeinsam eine inklusive Sportveranstaltung erleben. Die multiple Sklerosegruppe „Gemeinsam in der Südpfalz“ veranstaltet dieses Event am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr in der DAV-Halle Karlsruhe. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein (DAV) Landau und dem DAV Karlsruhe statt. Für den Klettertag sind noch wenige Plätze frei. Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig. Interessierte können sich auf der Website der Multiplen Sklerosegesellschaft (DMSG) Südpfalz anmelden.