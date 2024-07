Ab Oktober erneuert das Regierungspräsidium Karlsruhe die Albbrücke der B10 (Südtangente). Die Albbrücke liegt zwischen der Anschlussstelle 10 (Raffinerien) und 11 (Karlsruhe-Maxau). Die Instandsetzung wird zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen, auch für die Rheinbrücke und die Stadt Wörth. Aus diesem Grund informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag, 4. Juli, ab 17.30 Uhr in der Tullahalle in Maximiliansau die Bevölkerung über die geplanten Arbeiten und die damit verbundenen Umleitungen.