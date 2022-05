Zwei neue, junge Polizisten, die von der Hochschule der Polizei gekommen sind, verrichten seit Anfang Mai ihren Dienst in der Polizeiinspektion Germersheim. Beide stammen aus Orten aus der Region. Wer Interesse am Beruf Polizist hat, kann sich bei einem Berufsinfoabend der Polizei Germersheim am Mittwoch, 25. Mai, um 18.30 Uhr informieren. Fragen zu dem vielfältigen, krisensicheren und spannenden Beruf werden ebenso beantwortet wie zur Eignungsprüfung oder dem Auswahlverfahren. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist notwendig unter E-mail pigermersheim.einstellungen@polizei.rlp.de.