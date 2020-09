Wie in vielen Orten soll auch in Minfeld der Glasfaserausbau vorangetrieben werden. Vertreter der Deutsche Glasfaser sind laut Ortsbürgermeister Martin Volz (Freie Wähler) bereits im Ort unterwegs. Dennoch gibt es viele offene Fragen zu dem Thema, weshalb am Mittwoch, 30. September, und Donnerstag, 1. Oktober, Infoveranstaltungen in der Mundohalle für alle Bürger stattfinden werden. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.