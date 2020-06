Angehörige des „Bundesverbands für den Selbstschutz“ waren im Juni 1973 in den Gemeinden des Landkreises Germersheim unterwegs, um zu informieren und die Bevölkerung in Selbstschutzmaßnahmen zu unterrichten. Wie zu erfahren war, existierte auch ein besonderes Programm für Frauen, das unter anderem Informationen über die Bevorratung von Lebensmitteln in Katastrophenfällen, Dokumentensicherung, lebensrettende Sofortmaßnahmen und die Bekämpfung von Kleinbränden umfasste.