Die Bürger-Energiegenossenschaft Südpfalz eG (BEnSüdpfalz eG) und Bündnis 90/Grüne laden für Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung im Stadtgartenrestaurant Germersheim ein. Ziel ist es, das Modell der Bürgerbeteiligung an erneuerbaren Energieprojekten vorzustellen. Die im Oktober 2023 gegründete und in den Landkreisen Germersheim, Südliche Weinstraße und der Stadt Landau aktive Genossenschaft zählt nach eigenen Angaben 270 Mitglieder, „die sich mit Wissen, Kapital und Arbeitskraft ehrenamtlich engagieren“.

Derzeit wird in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Jockgrim das dritte Photovoltaik-Projekt mit knapp 100 kWp Leistung auf dem Dach einer Kita errichtet. Auch hat sich die Genossenschaft bei einem Repowering-Projekt der Windenergie beteiligt. Zukünftige Vorhaben befinden sich in der Genehmigungsphase. Für weitere Projekte wird die Zusammenarbeit mit Kommunen, Bürgern und Betrieben gesucht.

Die Genossenschaft setzt auf ein Beteiligungsmodell, bei dem Bürger eines Ortes Vorrang haben. Zukünftige Projekte sollen vor allem durch regionale Fachbetriebe umgesetzt werden. „Von Bürger für Bürger“ ist das Motto der Genossenschaft. Interessierte können sich über Mitgliedschaft, Geschäftsanteile und ehrenamtliche Mitarbeit informieren.