„Glasfaser bis ins Haus“ bietet die Deutsche Glasfaser jetzt auch in Steinweiler an. Interessenten haben die Möglichkeit, sich am kommenden Samstag, 26. September, näher zu informieren. An diesem Tag werden drei Informationsveranstaltungen durchgeführt. Sie dauern jeweils eine Stunde und beginnen und 9 Uhr, 10.15 Uhr und um 11.30 Uhr.

Wie Ortsbürgermeister Michael Detzel der RHEINPFALZ sagte, werden Bandbreiten bis zu 100 Mbit möglich. Voraussetzung ist ein Vertragsabschluss bis zum 9. November. Später entstehen Anschlussgebühren. Die Deutsche Glasfaser schließt die Gemeinden nur an, wenn innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel (außer der Stadt Kandel) mindestens 40 Prozent aller Haushalte mitmachen. Über- und Unterschreitungen werden dabei verrechnet.

Vor der Teilnahme ist aufgrund der Corona-Pandemie eine Anmeldung unter http://glasfaser.steinweiler.eu. notwendig. Weitere Informationen zum Glasfaseranschluss gibt es auch auf der Homepage der Ortsgemeinde: www.steinweiler.eu. Wie Ortsbürgermeister Detzel betont, unterstütze die Ortsgemeinde dieses Projekt als Investition in die digitale Infrastruktur und eine zukunftssichere Internetanbindung.