Starkregen und Hochwasser stehen im Mittelpunkt einer öffentlichen Infoveranstaltung am Montag, 16. März, um 18 in der Kreisaula der Ritter-von-Schmauß-Straße. Als Referenten führen Diplom-Meteorologe Malte Neuper vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Christian Betzel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim, durch das Programm. Im ersten Teil werden laut Kreisverwaltung meteorologische und hydrologische Grundlagen „verständlich und praxisnah“ erklärt. Anschließend sollen mögliche Gefahrenlagen im Landkreis Germersheim thematisiert und konkrete Tipps zur Vorsorge sowie zum richtigen Verhalten während und nach Starkregen- oder Hochwasserereignissen gegeben werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist nach dem etwa einstündigen Vortrag eine Diskussionsrunde vorgesehen, in der Fragen gestellt und eigene Erfahrungen eingebracht werden können. „Extremwetterereignisse wie Starkregen können überall auftreten – auch dort, wo man sie nicht erwartet“, betont Landrat Martin Brandl (CDU). Deshalb sei es wichtig, vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man sich im Ernstfall richtig verhält. Sie Veranstaltung solle „Ängste nehmen und das Bewusstsein für Eigenvorsorge stärken“. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.