Die Deutsche Glasfaser will schnelles Internet in die viele südpfälzische Gemeinden bringen. In Hördt, Kuhardt und Leimersheim können die Bürger ab kommenden Samstag Verträge abschließen. Fragen rund um Anschlüsse, Ausbau und Tarife beantwortet die Firma bei einem Online-Info-Abend am Dienstag, 24. November, 19 Uhr.

Das Unternehmen legt mit dem Glasfaser-Ausbau los, wenn sich mehr als 40 Prozent aller Haushalte in einer Gemeinde für einen Zweijahresvertrag entscheiden. Diese „Nachfragebündelung“ beginnt nun und dauert bis März 2021. Die Firma garantiere eine Versorgung, die „eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglichen“, teilt Hördts Bürgermeister Max Frey (CDU) für seinen Ort mit. Die Firma trage die Kosten des „straßenschonenden“ Ausbaus. Die Glasfaser-Leitungen werden unterirdisch mit so genannten Erdraketen bis ans Haus verlegt. Weitreichende Aushubarbeiten sollen so vermieden werden.

Der bisherige Internetanbieter in Hördt, die Firma Inexio, war im Mai mit der Deutschen Glasfaser fusioniert. Beide Marken blieben erhalten. Inexio-Kunden können in neue Tarife wechseln, hieß es im Juni, als die Firma ihr Konzept im Gemeinderat vorstellte.

Eine Anleitung zur Teilnahme an dem Online-Abend findet sich unter: www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/hoerdt/.