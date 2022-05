Zum ersten „Info-Tag am Arrestgebäude“ lädt das Senioren- und Engagementbüro der Stadt ein. Das Büro informiert über Hilfen vor Ort. Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) berät in Sozialhilfefragen. Die Mitarbeiter des Pflegestützpunkts stehen für Fragen rundum das Thema Pflegebedürftigkeit, Behinderung und Alter zur Verfügung. Die Protestantische Kirchengemeinde informiert unter anderem über „aktiv ab 50“. Auch die Katholische Pfarrei Nardini ist beteiligt und informiert mit dem Seniorenkreis Sondernheim und dem Sachausschuss Caritas über ihr Angebot. Die Info-Stände von fünf Institutionen sind am Donnerstag, 19. Mai, von 10 bis 14 Uhr auf dem Platz vor dem Arrestgebäude in der Straße An Fronte Diez 1 aufgebaut. Bei schlechtem Wetter findet der Info-Tag im Arrestgebäude statt. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.