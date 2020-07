Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Germersheim, Landtagsabgeordneter Matthias Joa, hat „genug von diesen Spielchen“ und droht der Verbandsgemeinde und der Gemeinde Bellheim mit Klage. Grund ist der Streit um einen aus AfD-Sicht ungeeigneten Standort für einen Informationsstand. Nach mehreren Anfragen habe die Gemeinde der AfD zwar den Kerweplatz als Standort zugewiesen, so Joa, doch der sei denkbar ungeeignet für einen politischen Informationsstand, weil dort kaum Publikumsverkehr sei. Gemeinde und Verbandsgemeinde hätten versucht, den Stand der AfD komplett zu verhindern. Das geht aus einem Mailwechsel hervor, der der RHEINPFALZ vorliegt. Demnach hatte der zweite stellvertretende Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes, Claus-Rüdiger Fux, bereits am 1. Juli bei der Gemeinde Bellheim einen Standort für einen Info-Stand am 11. Juli beantragt, der wegen der offensichtlich ablehnenden Haltung der Verbandsgemeinde nicht zustande kam. In seiner Klageandrohung kündigt Joa schon jetzt weitere Anfragen nach Standorten für Infostände im Landtagswahlkampf 2021 an. Die AfD fordere bei der Vergabe von Standorten Gleichberechtigung mit anderen Parteien, so Joa.

Die Verbandsgemeinde Bellheim hat mittlerweile reagiert und der AfD zwei mögliche Standorte für einen Infostand zur Auswahl angeboten. Der Wahlkampfstand könnte demnach auf dem Parkplatz neben dem Festplatz oder am Lordplatz in der Hauptstraße aufgebaut werden.