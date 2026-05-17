An jedem Actros, der das Lastwagenwerk verlässt, ist ein Bügel angebracht, der zuvor in den Südpfalzwerkstätten produziert wurde. Das steckt dahinter.

Ein eActros parkt im Hof der Südpfalzwerkstätten in Wörth ein und der Jubel ist groß: Die Mitarbeiter der Lebenshilfe können zum ersten Mal mit eigenen Augen bestaunen, welches Bauteil sie jeden Tag produzieren. Denn der Bügel an der Fahrerkabine ist nicht irgendwo versteckt, sondern deutlich erkennbar. Entsprechend riesig ist das Interesse daran, das Teil noch einmal ganz nah zu sehen oder sogar anzufassen.

Dass Menschen mit einer kognitiven Behinderung ein festes Bestandteil zu allen Actros-Lastwagen beisteuern, die das Mercedes-Benz-Werk verlassen – egal, ob Verbrenner oder E – ist einer Kooperation zwischen der Firma Fritzmeier Composite und der Lebenshilfe Südliche Weinstraße unter dem Dach des Industrieparks Wörth zu verdanken. „Was ist zu tun? Worauf ist zu achten? Passt die Arbeit zu unseren Leuten?“, umschreibt Produktionsleiter Martin Rademacher die Herausforderungen, die es zu überwinden galt, bevor der Auftrag des Automobilzulieferers Fritzmeier Composite angenommen werden konnte. Über die Betriebswerkstatt wurden Montagevorrichtungen kreiert. Nun arbeiten zwei Gruppen von jeweils zirka 20 Mitarbeitern und, rein rechnerisch, 1,5 Betreuern, an dem Bauteil – die Gruppen sind räumlich bewusst getrennt, um Verwechslungen einzelner Elemente zu vermeiden.

Kurze Wege von Industriepark zu Werkstatt

Dann habe man sich an den Auftrag – 160 Stück pro Tag – herangetastet, erinnert er sich. „Es ist für Menschen wichtig, dass sie eine Aufgabe haben“, sagt Georg Rost von Fritzmeier Composite. „Wir könnten das auch in Polen oder Rumänien fertigen lassen - aber dann hätten wir nichts Gutes getan.“ Letzteres sei ihm ein Herzensanliegen. Und die Produktion sei in der Region geblieben, die Wege seien kurz, merkt Andrea Jung, Geschäftsführerin des Industrieparks, an.

Pro Arbeitsplatz erfolgen ein bis drei Arbeitsschritte. Manche Mitarbeiter absolvieren stets den gleichen Arbeitsschritt, andere wollen lieber rundum wechseln. Es gehe um Zufriedenheit und Spaß bei der Arbeit, betonen auch Werkstattleiter Christof Müller und Eric Weik, Vorstand der Lebenshilfe. Dabei könne nach Leistungsfähigkeit differenziert werden.

Arbeitstage mit Programm

Der Mindestlohn ist natürlich ein Thema in den Werkstätten, erläutert Werkstattleiter Müller und merkt an: „Wir tun alles dafür, dass die Leute Geld verdienen.“ Man gehe in den Werkstätten zwar vom Mindestlohn aus, allerdings seien rein rechnerisch bis zu fünf Menschen auf einer Stelle. Als Gemeinnützige GmbH müssten alle Gewinne zu 70 Prozent als Lohn ausgezahlt werden, der Rest werde wieder investiert. Der Arbeitstag geht von 8 bis 15.45 Uhr, dazu kommen Pausen, berufliche Bildung, ein Sportprogramm, therapeutische Angebote und mehr.

Es sei „ein Mythos, dass Werkstätten Billigheimer sind“, sagt Müller. Die Qualität und die Stückzahl müssten stimmen, sonst würde man keine Aufträge bekommen. Die meisten Mitarbeiter seien jeden Tag hochmotiviert, dabei habe es für sie einen hohen Stellenwert, dass sie für das Lastwagenwerk tätig sind, schildert Rademacher. Dabei falle immer wieder der Satz: „Ich arbeite für Mercedes.“