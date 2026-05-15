55 Jahre nach dem Ende der Industriemüll-Deponie wird weiterhin nach Schadstoffen im Grundwasser gesucht. Jetzt wird das Messnetz vergrößert.

Bei der ehemaligen Industriemüll-Deponie zwischen Jockgrim und Rheinzabern werden neun neue Messstellen in unterschiedlicher Grundwassertiefe eingerichtet. Damit soll genauer untersucht werden, wie weit sich Schadstoffe ausgebreitet haben und ob eine Sanierung nötig ist.

Bis 2017 war die Altdeponie in einem Waldstück westlich der Landesstraße 540 fast in Vergessenheit geraten. Ins Blickfeld von Behörden vor Ort rückte sie erst, weil die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd bei der Kreisverwaltung Germersheim eine Begehung ankündigte. Diese wiederum recherchierte in Archiven und beauftragte 2020 ein Ingenieurbüro mit der Untersuchung des Geländes. Es wurden Brunnen gebohrt und Messstellen errichtet. Ende 2023 wurden die Ergebnisse veröffentlicht: Zwar würden Schadstoffe, darunter Benzol, austreten. Für die Trinkwasserversorgung von Jockgrim und Kuhardt bestehe allerdings keine Gefährdung. Regelmäßige Messungen, auch an anderen Stellen, sollten folgen.

Bohrkerne. Foto: Johannes Bcker/oho

Nun werden neun Grundwasser-Messstellen an fünf Standorten im Abstrom der Altdeponie neu eingerichtet. Das bereits von der Kreisverwaltung geplante und mit der Oberen Bodenschutzbehörde, der SGD, abgestimmte Vorgehen werde damit umgesetzt, teilt Johannes Becker vom Forstamt Bienwald mit. Die Zuständigkeit für die Altdeponie ging im vergangenen Jahr vom Kreis an das Land und damit an das Forstamt als vor Ort zuständige Verwaltung über. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Neustadt geurteilt, dass der Landkreis nicht für weitere Untersuchungen verantwortlich ist – und damit auch die Kosten nicht tragen muss.

Giftfässer entdeckt

Die Hintergründe: Anfang der 1970er-Jahre betrieb eine südpfälzische Firma auf der ehemaligen Tongrube die Industriemüll-Deponie. Weil Auflagen nicht eingehalten, unter anderem mit Öl verunreinigter Boden und Teerreste entsorgt wurden sowie eine Kontamination des Oberflächenwassers festgestellt wurde, entzog das damalige Landratsamt schon 1971 die Betriebserlaubnis. Auch Fässer mit hochgiftigem cyanidhaltigem Härtesalz wurden entdeckt und geborgen. Messstellen wurden schon damals eingerichtet. Ein Teil der Grube wurde danach kurze Zeit als Hausmülldeponie genutzt, später mit Erde und Kompost befüllt und 1976 in rekultivierungsfähigem Zustand an den Forst zurückgegeben. Schließlich holte sich die Natur das Gelände zurück.

Fünf Messstellen sind bereits fertig. Foto: Johannes Becker/oho

Keine akute Gefahr

„Im Rahmen der in den 1970er- und 1980er-Jahren durch das Landesamt für Gewässerkunde und das Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz sowie ab 2020 durch den Kreis Germersheim durchgeführten Grundwasseruntersuchungen an bisher sieben vorhandenen Messstellen (...) zeigte sich, dass das Grundwasser im Abstrom der Deponie mit Benzol (Aromatischer Kohlenwasserstoff aus abgelagerten Benzinresten, Lackschlämmen, Lösungs- oder Entfettungsmittelabfällen) und Leichtflüchtigen Halogenierten Kohlenwasserstoffen (...) verunreinigt ist“, erläutert das Kaiserslauterer Ingenieurbüro Peschla und Rochmes, das die Arbeiten fachlich betreut. Laut bisheriger Gefährdungsabschätzung – auch die Luft wurde untersucht – bestehe wegen der Abdeckung der Deponie, der Lage und des Abstands zu Wohngebieten und Schule keine gesundheitliche Gefahr für Menschen. Waldpilze seien nicht erheblich mit Schwermetallen belastet. Für die Trinkwasser-Gewinnung und landwirtschaftliche Bewässerung sei „aufgrund der Schadstoffeigenschaften und des Abstandes sowie der Tiefenlage der Grundwasserentnahme keine signifikante Gefährdung abzuleiten“.

Die Altdeponie befindet sich westlich der L 540 zwischen Jockgrim und Rheinzabern. Archivoto: Iversen

Die neuen Messstellen seien für eine weitergehende Gefährdungsabschätzung erforderlich. Es gehe auch darum, ob eine hydraulische Sanierung notwendig ist. Dabei handele es sich um eine „quellennahe Förderung und Reinigung von Grundwasser“. Zudem sollen die Indexparameter für einen weiteren natürlichen Schadstoffabbau durch Mikroorganismen untersucht werden.

Radweg wird gesperrt

Die Arbeiten laufen seit Februar. Es wird eine oberflächennahe Flachmessstelle geben, fünf jeweils etwa 22 Meter tief im Oberen Grundwasserleiter und drei Tiefmessstellen bei 35 Meter. „Nach Abschluss der Arbeiten soll die Schadstoffverteilung im Grundwasserabstrom der Deponie weiter untersucht und beurteilt werden“, so Becker. Es folgt ein langfristiges Monitoring mit zweimaliger Beprobung pro Jahr. Die Bohrarbeiten sollen bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Fünf Messstellen sind bereits fertig. In Kürze werde der Radweg an der L540 zwischen Rheinzabern und Jockgrim für etwa 14 Tage gesperrt. Dort, am Rand der Altdeponie, werden ebenfalls zwei Messstellen eingerichtet.