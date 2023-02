Nach dreijähriger Zwangspause findet der Hungermarsch der „Indienhilfe Pater Franklin“ erstmals wieder als Präsenzveranstaltung statt. Pater Franklin berichtet von alarmierenden Zuständen vor Ort. Kinder müssten mit Sicherheitspersonal vor Organdieben geschützt werden.

Der Hungermarsch sah drei Jahre lang anders aus, als sonst: In den vergangenen beiden Jahren hatte der Verein stets zu einem „individuellen Marsch“ eingeladen. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bestimmten nach wie vor das Leben und Arbeiten von Pater Franklin und seinen Mitarbeitern, berichtet der Verein. Die Auswirkungen seien „vielfältig und existenziell“. Durch die Pandemie hätten die vier Hostels der Indienhilfe viele ihrer Kinder und Menschen verloren, wie Pater Franklin in seinem Weihnachtsbrief schrieb. Die Kinder kämen mit Fieder und Infekten an der Lunge zu ihnen, allen zu helfen sei aber „nicht möglich“. Die Hilfe stoße „einfach an Grenzen“.

Kinder sterben innerhalb weniger Stunden

Auch wenn die Spenden aus Deutschland Pater Franklin erlauben, vielen Kindern zu helfen, schien dies manchmal nur ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein, heißt es in dem Schreiben. „Wir sind traurig, die kleinen Kinder ohne Mütter und Väter zu sehen“, so Franklin. Über Nacht bekämen sie schwere Infektionen, viele von ihnen stürben in wenigen Stunden. „Aus fröhlichen und gesunden Kindern werden dünne und kranke Kinder, die keinen Lebensmut mehr besitzen.“ Beispielhaft erzählt er von der kleinen Kajal, die er mit Fieber und einem kleinen Infekt nachhause geschickt hatte. Sie sei ein kräftiges Mädchen gewesen, aber zehn Tage später hätten sie ihre Eltern wieder zurückgebracht. „Sie war halbtot“ und brauchte gute Nahrung und Milch zum Überleben. Nun sei es die Pflicht seiner Mitarbeiter, ihr zu helfen.

Eine weitere Folge des Lockdowns in Indien war der zweieinhalbjährige Unterrichtsausfall. Viele Kinder hätten „schlicht und einfach das vergessen, was sie vorher gelernt hatten“. Daher mussten jetzt mehr Klassenzimmer eingerichtet und Lehrer eingestellt werden, um die Kinder zu fördern und sie wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Indienhilfe versucht, dies so weit wie möglich zu unterstützen. Daher sollen alle eingehenden Spendengelder dafür verwendet werden.

Sicherheitspersonal an Schulen im Einsatz

Pater Franklin berichtete auch von organisierten Banden, die Kinder entführen und sie wegen ihrer Organe töten. Es sei kaum vorstellbar, aber offensichtlich gebe es dafür einen Schwarzmarkt, schreibt Pater Franklin. Es werde von über fünfhundert Kinderäubern berichtet. Daher forderte die indische Regierung die Eltern auf, ihre Kinder zu schützen. Die Indienhilfe betreut in vier Hostels und fünf Balwadis (Vorschulen) über 1000 Kinder. Dort wurden jetzt mehr Sicherheitsleute eingestellt, auch die technische Überwachung ist erhöht worden. Ein Ende der Eskalation sei aber nicht abzusehen.

Auch dafür sollen die Spendengelder verwendet werden, damit die Kinder sicher leben und lernen können. Pater Franklin bedankte sich in seinem Brief bei der Indienhilfe „für all Ihre Liebe, Hilfe und Unterstützung“. Alle Kinder würden in besonderer Weise für die Indienhilfe beten. „Mögen Gott und unsere heilige Mutter Sie reichlich segnen.“

Der Hungermarsch wird in diesem Jahr in leicht veränderter Form durchgeführt, da die Station Scheibenhardt entfällt. Nach einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in Hagenbach führt der etwa zwanzig Kilometer lange Marsch durch den Bienwald nach Büchelberg, wo die Mittagsverpflegung erfolgt, und zurück über Berg nach Hagenbach. Spendenkarten können ab sofort in den Pfarrbüros der Umgebung abgeholt werden. Damit sollen Spenden eingeworben werden.

Information

42. Hungermarsch, Sonntag, 19. März, von Hagenbach durch den Bienwald. 9.30 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael. Kontaktadressen: Katholisches Pfarramt Rülzheim, Telefon 07272 919527, oder Hubert Borger, Telefon 07272 4451.