Hubert Borger, der Vorsitzende der Indienhilfe Pater Franklin, sowie der übrige Vorstand wurden bei der Mitgliederversammlung in ihren Ämtern bestätigt. Die Aufgabe der Indienhilfe besteht darin, Spenden für Pater Franklin zur Unterstützung seiner Projekte zu sammeln. Hauptschwerpunkt sei die Förderung der Schulausbildung, Unterbringung und Versorgung der Kinder in den an die Schulen angegliederten Wohnheimen. Im April 2020 hatte Pater Franklin auf staatliche Anweisung hin alle Einrichtungen schließen müssen. Mit den dadurch freiwerdenden finanziellen Mitteln wurden Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Mit dem Rückgang der Corona-Pandemie in Indien dürfen die Kinder zurückkehren. Unterstützt werden auch die Hilfe zur Selbsthilfe von Familien und die Armenspeisung „eine warme Mahlzeit am Tag“. Durch Corona hat sich die Anzahl der täglich ausgegebenen Essen verdreifacht.

Neuwahlen



Vorsitzender: Hubert Borger; Stellvertreter: Hans-Peter Imhof; Kassiererin: Denise Imhof; Schriftführerin: Rosemarie Nuber; Beisitzer: Wolfgang Menesclou und Marie-Luise Fischer. Pfarrer Michael Kolb ist Vorstandsmitglied. Kassenprüfer: Bernhard Müller und Kerstin Köhler.