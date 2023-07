Karlsruhe. Kultur, Kulinarisches und Yoga: Das „indische Dorf“ ist auch 2023 als fester Bestandteil wieder bei „Das Fest“ integriert. Vom 21. bis 23. Juli sind die India summer days zu erleben.

Von Janina Croissant

Parallel zu den Aktivitäten rund um die Bühnen in der Günther-Klotz-Anlage sorgen im Bereich des Aktiv-Spielplatzes die India summer days mit Goa als offiziellem Partnerland für kulturelle Highlights. „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr Goa mit dabei ist“, so der KME-Geschäftsführer Martin Wacker. „Denn zusammen mit unseren Partnern können wir so erneut ein stimmiges und abwechslungsreiches Angebot präsentieren, das indische Kultur und Tradition auf authentische Art und Weise bietet.“

Wirtschaftliche Verbindungen

Laut Mitteilung existiert eine aktive und gelebte Kooperation zwischen Karlsruhe und Indien. Seit 2014 auch mit einem eigenen Verbindungsbüro in Pune im Bundesstaat Maharashtra, das Kontakte und wirtschaftliche Interessen in beide Richtungen bündelt. Durch das engagierte Netzwerk und die Partner lasse sich Indien in Karlsruhe auch kulturell in vielen Bereichen präsentieren – ob durch Musik, Tanz, Handwerkskunst, Genuss, Yoga oder eben auch als Reiseziel. Neben dem kulturellen Angebot mit Musik und Tanz auf der Bühne sind bei den India summer days auch unter anderem ein Basar, Henna-Bemalungen und Yoga angekündigt.

Indische Kultur

Besucherinnen und Besucher können so in die indische Kultur eintauchen, wie es in der Mittelung heißt. Der Aufbau ist einem indisches Dorf mit einem zentralen Platz nachempfunden. ,

Info



Infos und Programm unter: www.indiasummerdays.de