25 gefüllte Müllsäcke in zweieinhalb Stunden waren das erschreckende Ergebnis der letzten Müllwanderung. Diese unternahmen Ortsvorsteher Helmut Wesper zusammen mit der Gruppe „Sauberes Wörth“ von der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ unter der Leitung von Annette Kehry und Manfred Stoffel-Kehry.

Erfreut waren die Initiatoren über die immer größer werdende Teilnehmerzahl an bereitwilligen Müllsammlern. So konnten mehrere coronakonforme Gruppen gebildet werden – mit jungen Familien und auch mit Jugendlichen und Kindern. Um 10 Uhr ging es vom Bahnhof aus los in Richtung „Mc Drive“, Bahnhofstraße, Heilbach, Netto, Aldi, Rathjens, Altrhein-Anlage und Hafenstraße. „Diese entpuppte sich als ein wahres Dreckloch – allein neun Säcke Müll von der B 9 bis zur Abbiegung Impfzentrum. Nicht arglos weggeworfen, sondern absolut illegal entsorgt wurden zwei komplett gefüllte Säcke mit Kunststoffprofil und Hohlkammerplatten, die am Ende des Wirtschaftsweges gegenüber Tor 2 von Daimler weit hinten im Gebüsch versteckt lagen“, erzählen die Initiatoren. Auch nicht zu erklären seien die vielen gedankenlos in die Landschaft geworfenen Plastikbecher, Papiertüten und Menü-Tüten.

Die Aktion „Sauberes Wörth“ (sauberes-woerth@email.de) plant weitere Müllwanderungen und bittet Interessenten sich per E-Mail oder unter Telefon 07271 127496 zu melden. Der Wunsch und das Ziel sind es, weitere Leute zu finden, die als Paten kleinere Strecken betreuen und dort für Sauberkeit sorgen.