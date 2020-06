In der Nacht auf Sonntag zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr wurden in der Heinrich-Schütz-Straße und der Zügelstraße in Wörth die Außenspiegel an mehreren parkenden Fahrzeugen abgetreten. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu ähnlichen Vorfällen in der Heinrich-Schütz-Straße, teilt die Polizei mit. Während der Fahndung entdeckten die Beamten im Umfeld des Tatortes mehrere Personen, die die Flucht ergriffen, als sie die Polizisten erblickt hatten. Diese nahmen die Verfolgung auf und holten die Tatverdächtigen ein. Die Polizeiinspektion Wörth erbittet Hinweise telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.