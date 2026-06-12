In zwei Nächten im Juni fallen einzelne Fahrten der S-Bahn-Linien S5 und S51 im Landkreis Germersheim aus. Das hat die Karlsruher Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), die die Bahnen betreibt, mitgeteilt. An der Strecke werden durch den Schienenbetreiber DB InfraGo Instandhaltungsarbeiten vorgenommen, so die AVG.

Betroffen sind in der Nacht von Donnerstag, dem 18. Juni auf Freitag, den 19. Juni die S5 zwischen Wörth Badepark und Knielingen Rheinbergstraße ab 22 Uhr; der Teilabschnitt entfällt. Die Bahnen der Linie S51 verkehren regulär., so die AVG. Ein Schienenersatzverkehr wird eingesetzt, er wird diese Halte anfahren: Wörth Berufsschule – Wörth (Rhein) Bahnhof – Knielingen Rheinbergstraße.

In der Nacht von Samstag, 20. Juni auf Sonntag, 21. Juni entfallen ab 22 Uhr einzelne Züge der S51 zwischen Knielingen Rheinbergstraße und Germersheim. Ein Schienenersatzverkehr wird nicht eingerichtet. Die vorletzte Fahrt in Richtung Germersheim endet um 0.14 Uhr in der Rheinbergstraße. Als Ersatz wird eine Fahrt 30 Minuten später angeboten, so die AVG.