Unbekannte Täter verschafften sich in der Dienstagnacht gewaltsam Zugang zu dem Zollpavillon in der Hagenbacher Straße. Zeugen hätten die Täter, die vorwiegend Zigaretten und Bargeld mitnahmen, beim Verlassen des Hauses beobachtet, teilt die Polizei mit. Es war gegen 2.25 Uhr. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Auto in Richtung Frankreich. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem in der gleichen Nacht stattgefundenen Einbruch in Schweigen-Rechtenbach.