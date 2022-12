Der 6. Dezember ist der Nikolaustag: Kinderaugen strahlen, wenn sie ihre mit Süßigkeiten gefüllten Schuhe sehen. Mit einer besonderen Aktion will der Nikolaus in Schwegenheim nicht nur die Kleinen, sondern möglichst viele Bürger erfreuen. Was hat er sich Schönes ausgedacht? Wer steckt hinter dieser Aktion?

In den vergangenen Tagen stapfte er bereits mehrfach durchs Schwegenheim. Privat und ohne typisches Outfit, mangels Schnee ohne seinen Schlitten und ohne schweren Rucksack. Er ist bereits Rentner, 63 Jahre alt. Dennoch hat der geheimnisvolle Nikolaus nach und nach gleich mehreren Stellen im Ort vorweihnachtlichen Glanz verliehen: Am Rathaus, an der Bücherei, vor allem aber auf dem Lindenplatz hat er diverse Figuren aus Holz aufgestellt – Nikoläuse, Tannenbäume und Sterne. Insgesamt „zehn bis zwölf“, verriet er im Vorfeld.

Ho ho ho! Ist der Weihnachtsmann denn handwerklich begabt? Ja, das ist er. Handwerklich betätigt er sich gerne in seiner Freizeit. Das hat seinen Grund: Sein Großvater eröffnete 1924 eine „mechanische Holzdreherei mit Stielfabrikation“. Die Werkstatt, die somit bald 100 Jahre alt wird, besteht immer noch.

Wie kam es jetzt aber dazu, dass Holzfiguren aufgestellt werden? Der Vater des Nikolauses brachte vor Jahren aus Bayerisch Gmain eine Tanne mit. Die wuchs in der Pfalz prächtig heran. Das Problem war, dass der mächtige Baum auf der Grenze zum Nachbargrundstück stand. Auf Wunsch der Nachbarin sollte er weichen. Vor fünf Jahren kam der Nikolaus diesem Wunsch nach.

Und wie nutzte er das Holz? Die ersten fünf Holz-Nikoläuse entstanden. Sie zierten zunächst den heimischen Hof, wurden teilweise jedoch auch verschenkt. Warum nicht allen Schwegenheimern in der Adventszeit damit eine Freude machen?, dachte sich der Nikolaus. Diese Idee hatte der Wohltäter bereits im vergangenen Jahr. Gesagt, getan. Kurze Zeit später stellte er zwei Holz-Nikoläuse auf dem Lindenplatz auf.

Zudem lieferte er dem örtlichen Hort gesägte Baumstämme, die die Kinder mit weihnachtlichen und winterlichen Motiven bemalten und damit ihren Horteingang verschönerten. Birkenholz bekam er dafür von Förster Jürgen Render. Mit beiden Aktionen zauberte der Nikolaus großen und kleinen Mitbürgern ein Lächeln ins Gesicht. Und das freute den Weihnachtsmann wiederum selbst. So sehr, dass er dieses Jahr wieder zur Kettensäge griff und aus eigenem Holz weitere Figuren kreierte: „Jetzt sind es ein paar mehr geworden. Und ich freue mich, wenn sich auch andere darüber freuen“, zeigte er sich zufrieden.

Na ja, nicht ganz: Eigentlich wollte er fünf Sterne um die Nikoläuse auf dem Lindenplatz stellen. Warum fünf Sterne? Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft: Vier Titel hat die deutsche Nationalmannschaft bisher schon errungen: 1954, 1974, 1990, 2014 und – nein, Schwamm drüber. Aus der große Traum. Ob deshalb einer der Nikoläuse auf dem Lindenplatz weint? Bei näherem Hinsehen sieht es fast so aus. Oder weint er vielleicht, weil er sich sehnlichst Frieden auf dieser Welt wünscht?

Klar ist dagegen, dass sich neben dem Nikolaus auch dessen Gehilfe Knecht Ruprecht nützlich machte: Mit Acrylfarben hat er vier Nikoläusen liebevolle Gesichter verliehen und drei Tannenbäumen ein schönes Kleid verpasst. Ein weiteres Geheimnis: Er ist in Wirklichkeit eine Sie: Malerin Monika Kuhn.

Und wer ist nun dieser Schwegenheimer Rentner-Nikolaus? Nur so viel: Er heißt Clemens Strantz und arbeitet am liebsten im Hintergrund. Abgelichtet werden wollte er nicht. Irgendwie verständlich, oder? Schließlich sollen es rund um den Nikolaus ein wenig geheimnisvoll bleiben.